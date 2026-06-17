ドイツメディア『キッカー』が17日、マインツに所属する日本代表MF佐野海舟の今夏の動向について見解を示した。現在25歳の佐野は、FC町田ゼルビアと鹿島アントラーズを経て、2024年夏にマインツへ完全移籍で加入。2シーズン連続でブンデスリーガ全試合に先発起用されており、今季はUEFAヨーロッパカンファレンスリーグにも出場し、公式戦48試合出場2ゴール5アシストを記録。プレータイムも4164分を数え、チーム内で確固たる地