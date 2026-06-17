ブライトンに所属するオランダ代表DFヤン・ポール・ファン・ヘッケの獲得が濃厚となったトッテナム・ホットスパーだが、センターバック（CB）の陣容において“ジレンマ”を抱えているようだ。17日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が報じている。ロベルト・デ・ゼルビ監督の下、新シーズンに向けて再建を目指すスパーズ。今夏は精力的な動きを見せており、すでにフリートランスファーでスコットランド代表DFアンドリュー・