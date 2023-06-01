世界TOP18チームが参戦しているバレーボールネーションズリーグで女子日本代表（世界ランク4位）が日本時間17日、セルビア（同9位）にセットカウント3−2で逆転勝利。開幕から負けなしの5連勝とした。第4セットは32−30となる激闘を制した日本。石川真佑キャプテン（26）、中川つかさ（25）、島村春世（34）が試合を振り返った。【日程＆結果一覧】バレーボール『ネーションズリーグ2026』6月4日開幕 ！ 男女ともに開幕から負けな