高市総理は17日、訪問先のフランスで会見を開き、超党派の国民会議で議論が進む食料品の消費税の減税について、「迅速性と十分性を確保してほしい」と訴えました。高市総理「今、国民会議に議論をお願いしているところですから、その結論を先取りすることはいたしませんけれども、私はやはり、迅速性と十分性、これは確保してほしいなと考えてはおります」食料品の消費税減税をめぐっては17日、超党派の国民会議で来年4月から税率