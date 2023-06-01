川崎市は17日、8年にわたり市内の運河に放置されていた遊覧船の撤去作業に取りかかりました。船が近づくと見えてきたのは傾いた遊覧船。窓ガラスは割れ、今にも沈みそうです。その中に作業員が次々と入っていきます。17日から撤去作業が始まったのは、全長およそ25メートルの遊覧船「アニバーサリークルーズ号」です。川崎市によりますと、この船は2018年に市内の運河に係留された後、放置状態になり、去年2月には強風で船が傾き、