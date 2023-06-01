きのう（17日）、東京・葛飾区で、2人乗りのバイクから男性が転落し、ミキサー車にひかれて死亡した事故で、警視庁はミキサー車の運転手の男を過失運転致死とひき逃げの疑いで逮捕しました。逮捕されたのは、東京・足立区の運送業、増田泰宏容疑者（49）です。増田容疑者は午前7時ごろ、東京・葛飾区の道路で、2人乗りのバイクから転落した男性（19）をミキサー車でひいて死亡させ、そのまま現場から逃走した疑いがもたれています