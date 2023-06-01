【くまのプーさん Hide＆Seek かくれんぼフィギュア】 7月上旬 発売予定 価格：1回400円 タカラトミーアーツは、ガチャ商品「くまのプーさん Hide＆Seek かくれんぼフィギュア」を7月上旬に発売する。価格は1回400円。 劇中のさまざまなコスチュームに変身したプーが「Hide＆Seek かくれんぼフィギュア」になって登場。ハニーポット