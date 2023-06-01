リンクをコピーする

【SPARK Fig GRANDE ゾイドジェネシス コトナ・エレガンス】 予約受付期間：5月13日0時～8月6日23時59分まで 2027年2月下旬 発売予定 価格：22,000円（税込） タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK（ティースパーク）」は、フィギュアシリーズ「SPARK Fig GRANDE（スパークフィグ グランデ