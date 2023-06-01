【MODEROID テッカマンエビル】 6月18日 出荷開始 価格：8,900円 グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID テッカマンエビル」の出荷を6月18日に開始する。価格は8,900円。 本商品は、アニメ「宇宙の騎士テッカマンブレード」より主人公の双子の弟・シンヤが変身する「テッカマンエビル」を「MODEROID」シリーズでプラモデル化したもの。メカデザ