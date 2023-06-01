【モデルプレス＝2026/06/18】「アサヒビール スマドリ ダブルインパクト2026 漫才＆コント二刀流No.1 決定戦」ファイナリスト発表記者会見が17日に都内で開催され、準決勝を勝ち抜いたファイナリスト8組が集結した。【写真】破局の女性芸人、元恋人の寝そべりショット公開◆ななまがり、2大会連続決勝進出「ダブルインパクト」は、マイク1本で繰り広げる漫才と独自の世界観とキャラクターで魅せるコント、その両方をできる最強の