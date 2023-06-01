【PLAMATEA ライザリン・シュタウト】 6月18日出荷開始 9,800円 マックスファクトリーは、プラモデル「PLAMATEA ライザリン・シュタウト」の出荷を6月18日に開始する。価格は9,800円。 本商品は、ゲーム「ライザのアトリエ ～常闇の女王と秘密の隠れ家～」より、主人公のライザリン・シュタウトを、人型プラモデルシリーズ「PLAMATEA」で商品化