経営再建計画を進める日産自動車がコンパクトSUV「キックス」の新型車を初公開しました。（国内で18日から販売、約299万円〜）約6年ぶりのフルモデルチェンジです。日産独自のハイブリッドシステム「e−POWER」の第3世代を日本で初めて搭載し、燃費が1割向上しているとしています。日産は2026年度の最終的な損益で200億円の黒字を目指していて、新型車の投入により国内市場での巻き返しを図ります。