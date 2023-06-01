【Amazon：ソニー サウンドバー セール】 セール期間：6月18日0時～7月1日23時59分 「HT-A5000」 Amazonにて、ソニーのサウンドバーがセール価格で販売されている。セール期間は7月1日23時59分まで。 期間中は、360立体音響による臨場感のあるサウンドと洗練されたデザインを両立したプレミアムサウンドバー「HT-A5000」と、