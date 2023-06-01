【Amazon：ゲーミングモニター「UltraGear」シリーズ セール】 セール期間：6月18日0時～7月1日23時59分 LG UltraGear evo AI 39GX950B-B Amazonにて、LGのゲーミングモニター「UltraGear」シリーズがセール価格で販売されている。セール期間は7月1日23時59分まで。 期間中は、曲面型5K2K有機ELディスプレイ搭載「Ultra