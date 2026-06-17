「今日、彼女にプロポーズするつもりだったんです」――フジテレビ系ドラマ『LOVED ONE』発のオリジナルエピソード『LOVED ONE アフターワーク 果たせなかったプロポーズ』が、17日から縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」で独占配信をスタートした。八木勇征、綱啓永、安斉星来、川床明日香ら若き法医学者チームが、プロポーズ直前に突然死した女性の真相に迫る。『LOVED ONE アフターワーク 果たせなかったプロポーズ』○『LO