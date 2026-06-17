米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30 原油-826.3万（4億1822万） ガソリン-90.6万（2億1424万） 留出油 +95.1万（1億0305万） （クッシング地区） 原油-160.6万（2003万） ＊（）は在庫総量