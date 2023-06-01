◆バレーボール▽女子ネーションズリーグ（ＮＬ）１次リーグの第２週フィリピン大会日本３―２（２０―２５、２６―２４、１８―２５、３２―３０、１５―７）セルビア（１７日、フィリピン・パシグ）１次リーグ第２週のフィリピン大会が始まり、世界ランク４位の日本は、１８年、２２年世界バレー連覇の同９位・セルビアに３―２のフルセットの死闘の末に逆転勝利。日本は第１週のカナダ大会から開幕５連勝を飾った。