フランス―セネガル戦で盛り上がるサポーター＝16日、ニューヨーク（共同）国際サッカー連盟（FIFA）は17日、ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会第6日の16日に行われた4試合の総入場者数が28万1223人となり、1日の観衆として過去最多を更新したと発表した。1次リーグI組のフランス―セネガルには8万545人が集まった。従来は1994年米国大会で4試合が行われた6月28日の27万7070人が最多だった。（共同）