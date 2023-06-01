1996（平成8）年6月18日、バブル崩壊で巨額の不良債権を抱え、経営が行き詰まった住宅金融専門会社（住専）7社に公的資金を投入する住専処理法が参院本会議で可決、成立した。金融システム安定化のため政府が前年に閣議決定し、予算に計上された6850億円の財政支出が可能となり、不良債権処理が本格化した。