【ダークファンタジー特集】 6月18日0時～7月1日23時59分 開催 エヌ・ティ・ティ・ソルマーレは、同社が運営する電子書籍配信サイト「コミックシーモア」にて、キャンペーン「ダークファンタジー特集」を6月18日から開催する。期間は7月1日23時59分まで。 本キャンペーンでは、「メルヘンクラウン」や「WITCHRIV」、「約束のネバ}