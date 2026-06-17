サンアントニオ・スパーズは「NBAファイナル2026」でニューヨーク・ニックスに1勝4敗で敗れ、リーグ制覇まであと一歩届かなかった。ビクター・ウェンバンヤマはシリーズを通じて圧巻のパフォーマンスを披露したが、チームを優勝へ導くことはできなかった。 そんなウェンバンヤマに対して、かつてNBAを支配したレジェンドのシャキール・オニール（元ロサンゼ