盲目のピン芸人・濱田祐太郎が、かねてより声にベタ惚れしていたセクシー女優と念願のデートを果たし、連絡先の交換にまで成功したものの、その後に迎えた悲しすぎる結末を語った。【映像】濱田が惚れたセクシー女優（写真あり）芸人が己の話術で、度を超えた強烈な実体験を初出しのエピソードトークとして披露するバラエティ番組『ドーピングトーキング2』（ABEMA）が6月17日に放送された。MCを務める粗品（霜降り明星）のほ