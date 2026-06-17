国内最大規模の国際音楽賞「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６」（ＭＡＪ）の授賞式に出席したＴＷＩＣＥ日本人メンバー３人によるユニット・ＭＩＳＡＭＯのモモ（２９）のコーデが話題になっている。１３日にメンバー３人で出席し、レッドカーペットでは美しさと、驚きの腰の高さが際立つコーデで魅了した。モモはＳＮＳに「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ＃ＭｉｕＭｉｕ」と記して黒ワンピ姿をアップ