R-1ぐらんぷり王者であり、盲目の芸人として活躍する濱田祐太郎が、目が見えない自身ならではの「女性の好みのタイプ」を明かし、あるセクシー女優の「声」に一耳惚れ（ひとみみぼれ）したエピソードを披露した。【映像】谷間あらわ…濱田がガチ惚れしたセクシー女優（写真あり）芸人が己の話術で、度を超えた強烈な実体験を初出しのエピソードトークとして披露するバラエティ番組『ドーピングトーキング2』（ABEMA）が6月17日