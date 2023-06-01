【「ポケットモンスター」シリーズのグッズ】 6月18日10時～販売開始 ポケモンは、「ポケットモンスター」シリーズの歴代ゲームソフトのパッケージがデザインされたグッズの販売を「ポケモンセンターオンライン」にて本日6月18日10時より開始する。 今回、キラキラしたふちどりでツヤ感のあるピンズをはじめ、歴代ゲーム発売当時のパ