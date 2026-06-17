中国塗料（4617、東証プライム）。塗料業界3位。船舶用塗料では船底用を中心に国内シェア60％、世界2位。船底用塗料を施す意味は大きい。施していないと燃費が80％以上悪化するとされる。【こちらも】アズ企画設計、富裕層向け不動産ビジネスと中計成長戦略に注目1927年に創業者:鈴川巌氏により船底用塗料会社として、設立された。当時の船底塗料は全て輸入物。それが創業の引き金だった。収益動向を振り返ると、塗料業界を