宇宙開発企業スペースXの時価総額が一時、マイクロソフトを上回り世界4位に浮上しました。6月12日にナスダック市場に上場したスペースXは、16日の取引で株価が一時225ドルまで上昇しました。時価総額は約2兆9700億ドル、日本円で約475兆円となり、IT大手のマイクロソフトやアマゾンを抜いて、一時、世界4位となりました。また、その日、スペースXはプログラミング向けのAIを手がける新興企業「カーソル」を600億ドルで買収すると発