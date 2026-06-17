東大の鈴木一人教授と舛添要一・前東京都知事が１７日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、高市首相が初めて出席した先進７か国首脳会議（Ｇ７サミット）を巡って議論した。鈴木氏は首相がエネルギーや重要鉱物に関する提案を行ったことに触れ、「（Ｇ７各国に）広く受け入れられている。高市外交の大きな成果だ」と評価した。舛添氏はホルムズ海峡の航行の安全確保への貢献を巡り、「Ｇ７で結束して対応する姿勢を取らな