超党派で議論する「社会保障国民会議」の実務者協議が開かれ、食料品の消費税率を2年間、1％に引き下げる案が示されました。議長を務める自民党の小野寺税制調査会長は17日、2027年4月から2年間、食料品の消費税を1％に引き下げるとともに、働いている中・低所得の人を対象に2027年秋ごろから1％分の給付を行うことで、消費税の負担を“実質ゼロ”にする案を示しました。消費税の引き下げで影響を受ける農業従事者や外食産業への対