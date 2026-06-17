ロックバンド「flumpool」は17日、公式サイトでドラムス・小倉誠司（42）の活動休止を発表した。無意識に筋肉がこわばってしまう不随意運動の一種「ジストニア」の症状の可能性があるという。公式サイトでは「納得のいくパフォーマンスをお届けすることが難しい状態が続いており、そのことが精神的にも大きな負担となっていることから、メンバーとも時間をかけて何度も話し合いを重ねてまいりました。その結果、長く活動を続けて