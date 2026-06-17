中道改革連合など野党3党は、さきの衆議院選挙などで高市総理の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を作成したとされる報道や、高市総理の名前を冠した暗号資産「SANAETOKEN」をめぐり、勉強会を開きました。勉強会では、金融庁や報道に関わったジャーナリストなどへのヒアリングが行われ、今月22日に予定される高市総理出席の衆参両院の予算委員会での質疑にいかしたい考えです。