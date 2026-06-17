窓からの景色をゆったり楽しめるプライベート空間。これは、JR東海と西日本が10月からサービスを開始する東海道・山陽新幹線の個室のイメージ映像です。名称は「Supreme Class」。金額は「のぞみ」を利用した場合、大人1人で東京ー新大阪間で4万2390円、東京ー博多間で6万4070円などとなっています。半個室の設備も準備しており、来年度中のサービス開始を予定しているということです。