イランとアメリカの戦闘終結に向けた覚書の署名式が19日に迫る中、14項目からなる覚書の草案をアメリカメディアが報じました。【映像】イラン・テヘランの様子ブルームバーグ通信は17日、14項目の覚書の草案の詳細を確認したとして内容を報じました。それによりますと、スイスで19日に予定されている正式な署名をもって、レバノンを含むすべての戦線で即時かつ恒久的に戦闘を終結させるとしています。アメリカはイラン港湾
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