5月に日本を訪れた外国人観光客は、航空便の減便などを背景に去年より4％程度減少し、およそ356万人でした。【映像】中国からの訪日客は6割減と大幅減少日本政府観光局によりますと5月の訪日外国人客数は355万9900人でした。前の年の同じ月より3.6％減少しました。5月は桜シーズンと夏休みの間で例年、需要が落ち着く時期であることに加え、中東情勢の悪化による航空燃料の高騰などを受け、一部の航空会社が減便したことも影