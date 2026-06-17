きょう開かれた超党派の国民会議。議長を務める自民党の小野寺税調会長は、食料品の消費税引き下げと給付を組み合わせることで、「消費税を実質ゼロ化」するとした案を示しました。具体的には、まず来年4月1日から2年間、税率を1%に引き下げます。あわせて中低所得の現役世代に手厚く対応するため、残りの消費税1%分にあたる範囲内で所得に連動した給付を、来年度と再来年度にそれぞれ実施するとしています。しかし、この案には一