オランダを公式訪問している天皇皇后両陛下は、第二次世界大戦の戦没者らの記念碑で花を手向けられました。【映像】両陛下が戦没者慰霊の記念碑へ向かわれる様子現地17日、午前11時半ごろ、両陛下は宿泊先であるアムステルダム王宮を出ると、広場にある第二次世界大戦の戦没者を慰霊する記念碑へと向かわれました。記念碑に花輪を供え、2人でリボンを整えると1分半ほどの間、黙祷されました。両陛下は、夜には国王夫妻が主