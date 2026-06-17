初めてのサミットを終えた高市総理が会見します。高市総理は今回、G7首脳にエネルギーと重要鉱物の供給網の強化につながる「2つの提案」を行いました。それが、そのまま首脳の共同声明に盛り込まれました。この後の記者会見では、この点を成果として強調するものとみられます。この「2つの提案」は、サミットに先立って訪れたG7国のイギリス・イタリアでも周到に「根回し」をした上で、サミットの場で賛同を得ました。総理周辺は、