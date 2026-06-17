海南熱帯雨林国家公園で発見された熱帯伏褶菌。（資料写真、海口＝新華社配信）【新華社海口6月17日】中国熱帯農業科学院（海南省）は、研究者が海南熱帯雨林国家公園で木材腐朽菌の新種2種を発見したと明らかにした。「熱帯伏褶菌（Resupinatustropicus」「海南掃状菌（Scopuloideshainanensis」と命名され、研究成果をまとめた論文がこのほど、真菌学の国際学術誌「MycoKeys」に掲載された。新種の発見は、研究者が同公