ロクシタンはメゾン創設50周年を記念し、気分に寄り添う新たな「ムードフレグランス」シリーズを展開しています。その第2弾として、2026年7月1日（水）に「LAVANDE（ラヴァンド）」シリーズが登場。南仏オート・プロヴァンスのラベンダー畑を思わせる香りで、忙しい毎日にそっと安らぎを届けます。夜のリラックスタイムや気持ちを整えたい瞬間にぴったりのアイテムが揃いました♡ 南仏のラベ