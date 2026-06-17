■バレーボール ネーションズリーグ2026 女子予選ラウンド日本 3ー2 セルビア（日本時間17日、フィリピン）【日程・結果】ネーションズリーグ勝負の日本ラウンドは“大阪” ！ 女子は7月8日、男子は7月15日からスタート五輪と世界バレーに並ぶバレーボールの世界三大大会の一つ、ネーションズリーグの女子予選ラウンド第2週が開幕した。開幕から4連勝中の女子日本代表（世界ランク4位）はセルビア（同9位）に3ー2（20ー25、26ー2