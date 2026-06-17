フランス・エビアンで開かれていたG7サミット＝主要7か国首脳会議が事実上、閉幕しました。今回の主役は、やはりアメリカのトランプ大統領だったと言えそうですが、そのトランプ氏がまもなく「異例」とも言える会見を開くということです。今回のサミットは、開幕直前にイランとの合意の情報が入りスタート。閉幕した直後にはトランプ大統領が自ら会見で合意の中身を説明するとし、「トランプ大統領、中心」に展開するサミットとな