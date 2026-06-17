ニューヨーク・ニックスは「NBAファイナル2026」でサンアントニオ・スパーズを破り、1973年以来53年ぶりとなるNBA制覇を達成した。 シリーズを通じてチームをけん引したジェイレン・ブランソンは、ファイナルMVPを受賞。優勝決定後にESPNのマリカ・アンドリュース記者のインタビューに応じた。 記者から「今回の優勝を最も象徴するプレーをひとつ挙げるなら？」と