日向坂46の元メンバーでタレント・女優の影山優佳さんが17日、自身のX(@KageyamaStaff)で「大好きなお姉さんたち」とのスリーショットを披露した。現在開催中の2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会で『DAZN』の現地レポートを担当している影山さん。「日本、イングランド、アメリカで集えててうれしい。来年には女子ワールドカップが開催されます! なのでブラジルでも会いたいです」と綴って投稿したのは、日本女子代表(な