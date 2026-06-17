国際サッカー連盟(FIFA)は17日、北中米ワールドカップF組第2節・日本代表対チュニジア代表の審判団を発表した。日本が今大会初勝利を掴めばグループリーグ突破に大きく近づく重要な一戦。主審と副審はルーマニアのセットで、イシュトバン・コバーチ氏(41)が主審を担当する。コバーチ主審は2024-25シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)決勝・パリSG対インテルで笛を吹き、今季の欧州CLでも7試合で主審を担当した。今回