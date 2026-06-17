◇交流試合阪神7ｰ6独立リーグ連合（2026年6月17日SGL尼崎）阪神・豊田寛外野手（29）は独立リーグ連合との交流試合に「3番・指名打者」で先発出場し、右手首骨折から実戦復帰した。2打数無安打も順調な回復ぶりを披露した。「試合の雰囲気とかっていうのも（今季）初めてだったので、なんかちょっと緊張もありましたし、そういうのを試合に出られて、打席に立てたってことがすごい大きかったかなと思います」初回一、