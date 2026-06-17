歓迎式典に臨む中国の習近平国家主席（手前左）とミャンマー親軍政権の大統領を務めるミンアウンフライン氏（同右）＝16日、北京の人民大会堂（共同）【北京共同】中国とミャンマーは17日、ミャンマー親軍政権の大統領を務めるミンアウンフライン氏の公式中国訪問を受けた共同声明を発表した。「軍国主義の復活といった地域の平和と安定を脅かすたくらみに反対する」と明記した。新華社が報じた。日本が念頭にあるとみられる。