政府と与野党による社会保障国民会議の実務者会議が１７日、国会内で開かれ、来年４月から食料品の消費税率を２年間限定で１％に引き下げる議長案が示された。来秋と２０２８年秋には、１％分の税収に相当する給付金を中低所得者に支給し、「実質ゼロ」を実現する内容だ。２９年４月に税率を元の８％に戻し、同年秋から中低所得者向けの給付を本格導入する。議長の小野寺五典・自民党税制調査会長が「とりまとめの方向性」とし