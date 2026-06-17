◇交流試合阪神2軍7―6独立リーグ連合（2026年6月17日SGL尼崎）阪神・育成ドラフト2位の山崎照英外野手（23）が下半身のコンディション不良から実戦復帰した。途中出場となった6回1死の第1打席では快足を生かして、内野安打をマーク。「長い間ケガの期間はあったんで、とにかく常に準備して、試合でもヒット出たんで良かったかなと思います」と笑顔で話した。