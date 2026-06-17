『ダブルインパクト 漫才＆コント二刀流No.1決定戦2026』のファイナリストに進んだ8組が発表された。ななまがり、蛙亭、ダンビラムーチョ、TCクラクション、今夜も星が綺麗、滝音、ドンデコルテ、ビスケットブラザーズが選ばれ、17日に行われたファイナリスト発表会見に出席し、意気込みを語った。【写真】『ダブルインパクト2026』ファイナリスト8組をチェック！『ダブルインパクト 漫才＆コント二刀流No.1決定戦2026』は、漫