ドローンの飛行禁止エリアを対象施設周辺の約300メートルから約1キロに拡大する改正小型無人機等飛行禁止法が17日、参院本会議で可決・成立。併せて6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰則刑も新設した。 警察庁が2025年にまとめた有識者検討会報告書によると、現在のドローンは時速70～80キロ、機種によっては150キロ前後出せるものもある。映像や写真を無線送信できる距離は500メートルᦉ